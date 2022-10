Max Verstappen en Sebastian Vettel kregen het tijdens de Grand Prix van Mexico in 2016 flink met elkaar aan de stok. De toenmalig Ferrari-coureur wilde in de slotfase de Nederlander inhalen, maar die verremde zich. De Red Bull Racing-coureur schoot door het gras en behield zijn plek. Vettel was daar niet van gediend en liep te foeteren op de boordradio dat Verstappen "uit de weg moest gaan". De engineer van Verstappen gaf de Nederlander dezelfde opdracht, maar die weigerde. Niet veel later vond Vettel dat hij werd afgeremd zodat Daniel Ricciardo, Verstappens teamgenoot, de Ferrari-rijder voorbij kon en opnieuw deed hij zijn beklag op de radio.

Kort na de finish zwaaide Vettel afkeurend met zijn vinger, waar Verstappen met een typisch Italiaans handgebaar op reageerde. De Ferrari-coureur haalde via de radio vervolgens ook uit naar wijlen Charlie Whiting. Ferrari-teambaas Maurizio Arrivabene sommeerde Vettel kalm te worden. Na de race kreeg Verstappen vlak voor de podiumceremonie te horen dat hij was bestraft en daarmee van het ereschavot viel. Vettel promoveerde hierdoor naar P3 en mocht naast racewinnaar Lewis Hamilton en Nico Rosberg ook een bokaal in ontvangst nemen. Die raakte Vettel later weer kwijt, omdat hij zelf ook een tijdstraf kreeg opgelegd voor zijn rijgedrag in het duel met Ricciardo. Laatstgenoemde was daardoor - letterlijk en figuurlijk - de lachende derde.