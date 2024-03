VIDEO: Sauber gaat lelijk de fout in bij F1-pitstop Bottas

Het is voor Sauber allemaal wat wennen met de nieuwe kleuren. Hoewel de pitstop zoals normaal gaat, lukt het de Zwitsers niet om een goede stop af te leveren.voor de auto van Valtteri Bottas. Linksvoor komt niet goed op de auto en daar gaat heel veel tijd verloren. De stop duurde langer dan vijftig seconden, Red Bull Racing hangt zo op tweeënhalf per stop.

Over Sauber gesproken, Zhou Guanyu rijdt een prima race en staat op het randje van de punten. De Chinees debuteerde twee jaar geleden ook in Bahrein en scoorde toen direct een punt, nu is alleen Lance Stroll in de Aston Martin die tussen hem en een punt staat. Het zou oprecht een knappe prestatie zijn mocht dat lukken, want Sauber staat op menig voorspellingslijstje bij de achterste teams.