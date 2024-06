VIDEO: Samenvatting van VT3 F1 Spanje met opmerkelijke incidenten

Nog voordat de derde vrije training in Barcelona was begonnen, was er de nodige chaos in de paddock vanwege een brandje in de hospitality van McLaren. Ondanks dat kon de sessie gewoon op tijd van start gaan en zoals gebruikelijk bleef het in de openingsfase van de derde en laatste vrije training erg rustig op de baan. Lewis Hamilton was de eerste op de baan en was in zijn eerste getimede ronde sneller dan Max Verstappen.

Uiteindelijk druppelden steeds meer coureurs de baan op naarmate de tijd verstreek en waren er genoeg wisselingen bovenaan te vinden. Even was Lando Norris de snelste van het veld, maar die eer ging uiteindelijk naar Carlos Sainz. Dat was echter met minimale marge, want Sainz noteerde 1.13.013 en Lando Norris, Charles Leclerc en Max Verstappen stonden op minder dan een tiende van een seconde achter de thuisheld.

Zo biedt deze VT3 qua uitslag genoeg hoop op een spannende en vermakelijke kwalificatie, die om 16.00 uur van start ging. Deze VT3 zal echter vooral bijblijven als een rommelige sessie waarin twee incidenten de hoofdrol opeisten. Eerst was er contact tussen Lance Stroll en Lewis Hamilton in bocht 5. Stroll werd gehinderd door Hamilton, die op de boordradio had gemeld dat hij de Aston Martin niet zag aankomen. Stroll was er echter niet van gediend en liet zijn ongenoegen blijken door zijn auto wijd te laten lopen met licht contact tot gevolg.

Het leek bij dit incident te blijven, want zo vaak gaat het immers niet mis tijdens een vrije training. Toch kwam er in de slotfase nog een verrassing, want dit keer was het Charles Leclerc die zich gehinderd voelde door Lando Norris. De McLaren-coureur ging na bocht 5 aan de kant voor Leclerc, maar ook hij was duidelijk geïrriteerd. Na een 'klootzak!' op de boordradio stuurde Leclerc ook naar links, waar de McLaren reed. Ook hier was er licht contact na een oververhit moment en Norris vermoedde dat er schade was aan zijn voorvleugel. Zodoende mogen na deze bijzondere VT3 Stroll, Hamilton, Norris en Leclerc zich bij de stewards melden om uitleg te geven voor deze incidenten.