VIDEO: Samenvatting VT2 F1 Amerika op Motorsport.com

Heel veel betekenis hadden de gereden rondetijden tijdens de tweede vrije training in Austin niet. Zeventien coureurs reden namelijk uitsluitend op banden waarmee Pirelli wilde testen met het oog op 2023. Slechts drie rijders reden wel (even) op de banden die dit jaar al gebruikt worden en zij vormden dan ook de gehele top-drie. Charles Leclerc was op mediums de snelste, gevolgd door Valtteri Bottas en Daniel Ricciardo op softs. Max Verstappen was een van de zeventien rijders die alleen met het experimentele rubber in actie kwam, hij moest aan het einde van de sessie toezien dat hij op de zevende positie eindigde. Wel bleef hij teamgenoot Sergio Perez voor, die eindigde op P10.

In de video bovenaan deze pagina zie je de hoogtepunten van de tweede vrije training op het Circuit of The Americas.