VIDEO: Samenvatting VT1 F1 Baku: Snelste tijd voor Verstappen Met slechts één vrije training in het sprintweekend stond de druk er volop bij de Formule 1-teams om in het enige uurtje de afstelling te perfectioneren. Het leidde tot enkele spannende momenten, waaronder de spin en lekke band van Yuki Tsunoda en brand bij de Alpine van Pierre Gasly. Max Verstappen sloot de sessie als snelste af en was Charles Leclerc, die geen foutloze training kende, nipt te snel af.

Door: Laurens Stade Vanwege het sprintformat moesten de teams veel meters maken om te zoeken naar de juiste afstelling voor twee kwalificaties, een sprintrace en de hoofdrace. Na de eerste training zijn de parc fermé-omstandigheden van kracht, waardoor de teams nog maar weinig aan de auto's mogen sleutelen. De sessie kende meerdere gele vlaggen en één rode vlag, veroorzaakt door de brandende Alpine van Gasly. In de slotfase van de sessie werden de tijden aangescherpt en was het Max Verstappen die voor de snelste tijd tekende met een 1.43.315. Landgenoot Nyck de Vries was een van de positieve verrassingen met de zesde tijd. Lees hier het hele verslag van de eerste vrije training van de Grand Prix van Azerbeidzjan.