VIDEO: Samenvatting van de tweede vrije training in Miami Max Verstappen heeft de vrijdag in Miami als snelste afgesloten. De Nederlander was met een tijd van 1.27.930 bijna vier tienden sneller dan Carlos Sainz. Opnieuw werd de sessie kort onderbroken door een rode vlag, dit keer veroorzaakt door Charles Leclerc. Bekijk hier de samenvatting van de tweede vrije training.