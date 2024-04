Samenvatting van de spannende F1-kwalificatie in China

Vooraf leek het geen uitgemaakte zaak dat Red Bull en Max Verstappen opnieuw pole zouden pakken. De RB20 leek vrijdag wat moeite te hebben in de natte omstandigheden en ook in de sprintrace van zaterdagochtend had de Nederlander even wat tijd nodig om op gang te komen. De lessen die Verstappen en zijn team uit die gewonnen sprintrace trokken, hielpen hem een paar uur later aan de 37ste pole in zijn Formule 1-carrière.

Het was alweer de vijfde GP-pole op rij dit seizoen (in evenveel races) voor Verstappen. Tevens was het de honderdste pole voor Red Bull Racing, toevalligerwijs op hetzelfde circuit waar Sebastian Vettel in 2009 de eerste pole voor het team uit Milton Keynes reed. Verstappen werd direct na de kwalificatie over de boordradio gefeliciteerd met dat heuglijke feit.

Sergio Pérez kwam op ruime achterstand – het verschil bedroeg ruim drie tienden – als tweede over de meet, met een verrassende Fernando Alonso op de derde plaats. De top-tien kende in Valtteri Bottas en Nico Húlkenberg twee andere verrassingen. De Fin start de race zondag vanaf de tiende plaats, de Duitser vertrekt vanaf P9.

Ietwat tegenvallend was het resultaat van de beide Ferrari's. Carlos Sainz kwam niet verder dan de zevende startplek, terwijl Charles Leclerc als zesde werd geklasseerd.