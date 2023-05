VIDEO: Samenvatting van de eerste vrije training in Miami Niet een Red Bull of Ferrari, maar beide Mercedessen waren bovenaan te bewonderen in de eerste vrije training in Miami. George Russell was sneller dan teamgenoot Lewis Hamilton, Charles Leclerc was op zijn beurt sneller dan Max Verstappen. Het was voor de coureurs een lastige sessie, aangezien er nieuw asfalt lag en het gripniveau laag was. Dat merkten onder meer Nyck de Vries en Nico Hülkenberg. Bekijk hieronder de samenvatting van de eerste vrije training.