VIDEO: Samenvatting van de bijzondere derde F1-training in Bahrein

Het lag al in de lijn der verwachting dat er niet heel veel gereden zou worden in de laatste Formule 1 vrije training in Bahrein. De omstandigheden qua temperatuur en vooral asfalttemperatuur zijn niet te vergelijken met hoe het in de kwalificatie en in de race gaat zijn, dus erg representatief zijn de tijden niet. Het duurde echter wel erg lang voor de aanwezige fans voordat de eerste wagens te zien waren, want de eerste vijf minuten was er geen enkele auto op het asfalt te zien. Daarna druppelden alle auto's het circuit op, waarbij er vooral veel op de zachte band werd gereden.

Opvallend genoeg bleef Red Bull Racing eerst van het zachtste rubber af. In het eerste gedeelte van hun training reden Sergio Pérez en Max Verstappen op de harde band. Het leverde geen toptijden op, maar dat was ook op de hardste compound niet te verwachten. Fernando Alonso was in de openingsfase het snelste en nam in zijn kielzog George Russell en Charles Leclerc mee.

Toen er nog een minuut of twintig op de klok stond, begon ook Red Bull aan hun snelle rondjes op de zachte band. Het was direct duidelijk dat de RB20 tot de beste auto's behoort, want Pérez en Verstappen klommen naar de snelste tijden. In eerste instantie was het gat zo'n vier tienden ten opzichte van de concurrentie, maar daarna werd er nog sneller gereden. Alonso dook al net onder de tijden van de Red Bulls heen, later drukte het McLaren-duo zich daar ook nog tussen. De top zit ook akelig dicht bij elkaar, dat belooft ook wat voor de kwalificatie.

In de achterhoede waren weinig verrassingen. Alpine lukt het niet om tempo in de A524 te krijgen en staat echt diep onderin. Pierre Gasly was zelfs laatste en dat moet pijn doen. Esteban Ocon deed het nauwelijks beter en staat achttiende. Logan Sargeant viel in de Williams wat tegen met een negentiende tijd en kwam tussen de beide Alpines terecht. Haas viel daarentegen weer op, want Nico Hülkenberg bevindt zich weer in de top-tien. Dat geeft de Amerikaanse burger moed voor de kwalificatie. Deze begint om 17.00 uur Nederlandse tijd.