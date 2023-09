Op de baan waar de zon nog vol scheen was het vanaf begin af aan heel druk op het Marina Bay-circuit. De coureurs hadden de taak om de baan goed schoon te rijden, want naast de Formule 1 rijden er niet veel andere klassen. Dat het inderdaad glad was, bewezen Lando Norris en Fernando Alonso. Beide heren misten hun rempunt bij de eerste bocht en schoten kortstondig van de baan af.

Na de beginfase was het even rustig, waarna het leek alsof er vanuit alle hoeken ineens varanen de baan op kwamen. Drie keer werd er een gele vlag gezwaaid omdat er zo'n beest over het asfalt liep. Max Verstappen zag het vanuit zijn Red Bull goed en meldde het, maar ook Carlos Sainz kon in zijn Ferrari de beesten zien. Overigens moeten we helaas melden dat één van de varanen het niet overleefd heeft.

De training zelf werd verrassend genoeg door Ferrari als snelste afgesloten. Charles Leclerc noteerde de eerste tijd, voor teamgenoot Sainz. Verstappen had moeite met zijn RB19 de grip te vinden en klaagde de hele training over onderstuur, maar kwam wel tot een derde tijd.