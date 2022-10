VIDEO: Samenvatting tweede vrije training F1 GP van Mexico 2022 op Motorsport.com De eerste twee vrije trainingen in Mexico zijn achter de rug. VT2 stond voornamelijk in het teken van de Pirelli-bandentest voor 2023. De sessie liep niet goed af voor Charles Leclerc. De Ferrari-coureur crashte vrij hard met zijn F1-75 in de baanafzetting, waardoor de achterzijde van de auto aardig in puin lag. George Russell besloot de oefensessie als snelste, met Max Verstappen op de zesde positie. Bekijk hier de uitgebreide samenvatting van de tweede vrije training.