VIDEO: Samenvatting kwalificatie F1 GP Groot-Brittannië 2022

F1 Silverstone 2022 liveblog: Volg de race

Een zinderende kwalificatie leverde Carlos Sainz zijn eerste pole-position in de Formule 1 op. Op een kletsnat Silverstone was de Spaanse Ferrari-coureur verrassend de snelste, maar gaat hij de eerste positie ook vasthouden in de race? Volg de Grand Prix in Groot-Brittannië op Silverstone via ons liveblog.