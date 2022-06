VIDEO: Samenvatting kwalificatie F1 GP Canada 2022

WK-stand F1 2022: Verstappen verstevigt leidende positie met zege in Canada

Max Verstappen moest er flink voor verdedigen, maar met zijn zege in Canada heeft de regerend wereldkampioen zijn leidende positie in het wereldkampioenschap verstevigd. Charles Leclerc is in Montreal weer ingelopen op de uitgevallen Sergio Perez. Hoe ziet de rest van de tussenstand eruit? In dit artikel zet Motorsport.com de stand in beide kampioenschappen na de Grand Prix van Azerbeidzjan voor je op een rij.