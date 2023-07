VIDEO: Verstappen snelste, maar Leclerc pakt pole voor GP België Door een gridstraf wist Max Verstappen vooraf al dat hij geen pole-position zou bemachtigen voor de Grand Prix van België, maar de Red Bull-coureur maakte in Q3 wel een duidelijk statement. De Nederlander klokte met afstand de snelste tijd en zette het hele veld op acht tienden van een seconde. Charles Leclerc was zijn naaste belager en krijgt daardoor de beste startpositie op zondag in handen, met Sergio Perez naast hem op de eerste rij. De hoogtepunten van de kwalificatie op Spa zie je in de onderstaande video.