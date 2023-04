Samenvatting kwalificatie F1 Baku: Leclerc houdt Verstappen van pole Na slechts één vrije training was het vrijdagmiddag al tijd om te kwalificeren voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Charles Leclerc deed dat het beste, want hij verzekerde zich in zijn Ferrari van pole-position voor de race op zondag. Hij rekende af met Max Verstappen, die met de tweede tijd wel sneller was dan teamgenoot Sergio Perez. Voor Pierre Gasly en Yuki Tsunoda liep de kwalificatie uit op een drama, want zij crashten in Q1 en moeten daardoor achteraan starten. De hoogtepunten van de kwalificatie zie je in de onderstaande video.