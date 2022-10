VIDEO: Samenvatting F1 GP van Mexico 2022 op Motorsport.com De wereldtitel had hij al even binnen, maar de honger van Max Verstappen naar succes is nog altijd niet gestild. Ook de Grand Prix van Mexico werd een prooi voor de Nederlander, die zo een record vestigde met zijn veertiende zege van het seizoen. Bekijk in de onderstaande video de hoogtepunten van de Mexicaanse Grand Prix.