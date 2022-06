VIDEO: Samenvatting F1 GP Azerbeidzjan 2022

Jos Verstappen prijst Max: "Een gebrande Max is een nog betere Max"

Jos Verstappen prijst het optreden van Max Verstappen in de Grand Prix van Azerbeidzjan en stelt dat de race in Monaco heeft bijgedragen aan het dominante optreden van zijn zoon in Baku. Toch zegt Verstappen senior dat het wel eens anders had kunnen zijn als Ferrari-coureur Charles Leclerc niet was uitgevallen en dat Verstappen daar geluk mee heeft gehad.