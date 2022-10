VIDEO: Samenvatting eerste vrije training F1 GP van Mexico 2022 op Motorsport.com Het Mexicaanse Grand Prix-weekend is afgetrapt. Ferrari-coureur Carlos Sainz opende in Mexico-Stad als snelste, voor Charles Leclerc en Sergio Perez. Max Verstappen opende met de vierde tijd, maar ging nog wel in de rondte. Pietro Fittipaldi en Liam Lawson waren de veroorzakers van de rode vlaggen. Bekijk een uitgebreide samenvatting van de eerste training voor de Formule 1 Grand Prix van Mexico in dit artikel.