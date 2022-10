VIDEO: Sainz verstaat naam Nyck de Vries verkeerd in VT1 F1 Mexico Een hilarisch moment tijdens de eerste vrije training voor de Formule 1 Grand Prix van Mexico. De engineer van Ferrari-coureur Carlos Sainz wijst de Spanjaard er op dat Nyck de Vries, die in VT1 de auto van Mercedes-coureur George Russell overneemt, achter hem rijdt en in een out lap zit. De Madrileen verstond echter debris, wat in het Engels rotzooi betekent.