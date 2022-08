VIDEO: Sainz rijdt rally met Ferrari F1-75 in België

Carlos Sainz is in de tweede training van de baan geschoten en door het grind gegaan. De Spaanse Ferrari-coureur kreeg de F1-75 wel weer op de baan en kon zijn weg vervolgen. Kort daarna grapte hij op de radio: "Ik ging even rallyrijden." De Madrileen maakte ongetwijfeld indruk op zijn vader, oud-rally-kampioen.

gedeeld