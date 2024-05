VIDEO: Safety car na chaotische start F1-sprintrace Miami

Het was dringen in bocht een na de start van de Formule 1-sprintrace in Miami. De voorste coureurs kwamen aardig weg, daarachter was het direct chaos. Lando Norris werd achterstevoren getikt door Lance Stroll, waardoor zijn race er al direct op zat. Fernando Alonso werd ondertussen in de sandwich genomen door Stroll en de aanstormende Lewis Hamilton. Het leek allemaal wat onhandig van meerdere partijen, maar de FIA heeft besloten om het incident af te doen zonder straffen.

Max Verstappen is ondertussen zonder problemen de race aan het leiden. Charles Leclerc volgt in de Ferrari, waarachter Sergio Pérez de derde man op het circuit is.