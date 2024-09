VIDEO: Russell crasht in slotfase tweede F1-training Singapore

Een slordig foutje van George Russell brengt een einde aan de verder vlekkeloze openingsdag van het Forrmule 1-weekend in Singapore. Met nog een minuut of twee op de klok glijdt de Mercedes-coureur de muur in en veroorzaakt de enige langdurige gele vlag van de vrijdag.

Vorig jaar crashte Russell ook al in Singapore, al was het toen op een duurder moment. De rijder uit King's Lynn was in 2023 op weg naar een mooie podiumplaats en had zicht op de zege, maar door een fout schoof hij vlak voor het vallen van de vlag de baan af en in de muur.