VIDEO: Rondje Red Bull Ring in tegengestelde richting

De Formule 1 zoekt naar creatieve mogelijkheden om in 2020 nog een fatsoenlijke kalender op poten te zetten. Dat hetzelfde circuit meerdere races organiseert, hoort daar ook bij. Maar is een andere lay-out dan mogelijk, bijvoorbeeld door de normale baan in tegengestelde richting te rijden? We testen het met een virtueel rondje over de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg.