VIDEO: Rondje Nordschleife met oude F1-wagens Red Bull

Er is bijna geen circuit te vinden met een legendarischere status dan de twintig kilometer lange Nordschleife. Hoewel de Formule 1 vanwege onder andere veiligheidsredenen al sinds 1976 geen gebruik maakt van deze baan - die de bijnaam De Groene Hel draagt - vinden er nog altijd beroemde race-evenementen plaats. Zo werd afgelopen weekend gestreden om de 12 uur van de Nürburgring. De traditionele publiekstrekker van deze endurancerace zijn de vele demonstraties, die voordat de race van start gaat vertoond worden. Verschillende oude en nieuwe auto's razen dan over het kilometerslange circuit heen. Onder andere naamgever van het evenement Red Bull haalde wat beroemde wagens en bekende voormalig F1-coureurs van stal. Zo kreeg Sebastian Vettel de kans om met de RB7 - waarmee hij zijn tweede wereldtitel behaalde - op het circuit te rijden en mocht David Coulthard in de één jaar jongere RB8 plaatsnemen. Ook met die wagen behaalde Vettel de wereldtitel.

Vettel en Coulthard kregen ook een aantal camera's mee aan boord om zo mooie beelden te schieten tijdens hun demo-ronde over de baan in de Eifel. Zo zien we Vettel verschillende keren vol gas over het glooiende parcours heen rijden en horen we het snerpende geluid van de V8-motor die achterin de Red Bull-wagen ligt. Vettel vertelde na zijn optreden genoten te hebben van zijn rondes en maakte tijdens de demonstratie gebruik van een synthetische, duurzame brandstof. De viervoudig F1-kampioen staat bekend om zijn strijd voor een beter klimaat en daar past deze brandstof goed bij. Coulthard volgde tijdens de demonstatieronde zijn Duitse collega, liet bij tijd en wijlen zijn rechtervoet spreken en daarmee schalde een paar keer het kenmerkende geluid van de Renault-krachtbron door de heuvels.

Een demo-run zonder donuts mag de naam demo-run niet dragen, dus kregen Vettel en Coulthard de tijd om het publiek te vermaken met een paar goed uitgevoerde donuts. De rijders voerden deze vanzelfsprekend uit op de plek waar het meeste publiek aanwezig was, zo konden meer toeschouwers van het spektakel genieten. Ook deze momenten zijn door de onboard-camera's opgenomen. De organisatie kan terugkijken op een geslaagd raceweekend, want met 60.000 bezoekers was het een drukbezocht evenement.