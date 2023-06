VIDEO: Rode vlag na stilvallen Ocon in tweede F1-training voor GP Canada Esteban Ocon heeft tegen wil en dank voor een tweede onderbreking gezorgd tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Canada. De Alpine-coureur viel stil bij het uitkomen van bocht 9, waarbij zijn auto nog in de tweede versnelling stond. De Fransman is net voor de training overigens van versnellingsbak gewisseld.