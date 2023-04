VIDEO: Regen schopt voorbereiding in de war tijdens VT2 GP Australië De start van de tweede vrije training voor de Grand Prix van Australië verliep nog droog, maar er hing al wat regen in de lucht. Lang liet de neerslag dan ook niet op zich wachten, want na een kwartier vielen de eerste druppels en niet veel later was het circuit te nat om verder te rijden op slicks. Het gevolg: er konden tijdens VT2 geen snelle runs op softs gedaan worden, maar ook de racesimulaties konden niet voltooid worden op slicks.