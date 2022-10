VIDEO: Regen legt GP Japan stil na stevige crash Sainz De Grand Prix van Japan is na twee ronden alweer stilgelegd vanwege stevige regenval. Die twee ronden waren overigens genoeg voor een forse crash van Carlos Sainz, die in de openingsronde in bocht 12 hard van de baan ging.

Door: Bjorn Smit , Redacteur De start van de Grand Prix van Japan vond plaats op een nat Suzuka, waar de omstandigheden op dat moment nog goed genoeg waren voor de coureurs om op de intermediates te starten. Tijdens de formatieronde begon er echter meer neerslag te vallen en dat heeft in de openingsronde voor meerdere slachtoffers gezorgd. Sebastian Vettel en Zhou Guanyu spinden, maar konden hun weg nog wel vervolgen. Dat kan van Carlos Sainz niet gezegd worden. De Ferrari-coureur aquaplaneerde bij het insturen van bocht 12 van de baan en kwam daarna hard in aanraking met de bandenstapels aan de buitenkant van het circuit. Sainz kon ongedeerd uitstappen, maar de safety car bleek nodig om de auto veilig te kunnen bergen. Na één ronde achter de safety car werd echter besloten om de race stil te leggen vanwege de steeds harder vallende regen. Zo staan de coureurs na twee raceronden allemaal in de pits, te wachten totdat de GP van Japan weer hervat wordt. Inmiddels is duidelijk dat de wedstrijdleiding verwacht dat de omstandigheden op korte termijn beter zullen worden. De herstart gaat om 14.50 uur Japanse tijd - 7.50 uur in Nederland - plaatsvinden met een procedure voor een rollende start. Ook heeft de FIA aangekondigd dat er meer dan één ronde achter de safety car gereden gaat worden voordat de race echt weer herstart wordt. In de video bovenaan de pagina zie je onder meer de crash van Sainz, evenals de incidenten van Vettel en Zhou.