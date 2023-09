VIDEO: Red Bull zakt weg na safety car F1-race Singapore Na de safety car veroorzaakt door Logan Sargeant stonden ineens de beide Red Bulls in de top-tien. Max Verstappen en Sergio Perez reden op de harde band en moesten de gok wagen om door te rijden. Het zet absoluut geen zoden aan de dijk, want beide heren zakten steeds dieper weg in de tussenstand. Er moet dus iets heel geks gebeuren voordat de zegereeks van Verstappen en Red Bull verlengd wordt.