Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Olav Mol blijft tot en met 2028 F1-commentaar verzorgen op radio

Formule 1
Formule 1
Olav Mol blijft tot en met 2028 F1-commentaar verzorgen op radio

Twee podiumplaatsen voor Rocco Coronel in Spaanse F4-winterkampioenschap op Portimão

Formulewagens: overig
Formulewagens: overig
Twee podiumplaatsen voor Rocco Coronel in Spaanse F4-winterkampioenschap op Portimão

Russell wijst maar weer eens naar Red Bull: "Voor velen een verrassing"

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Russell wijst maar weer eens naar Red Bull: "Voor velen een verrassing"

Lawson: Max Verstappen was grote steun bij Red Bull Racing

Formule 1
Formule 1
Lawson: Max Verstappen was grote steun bij Red Bull Racing

Jos Verstappen lyrisch over Mekies: "Gewoon een geweldige kerel"

Formule 1
Formule 1
Jos Verstappen lyrisch over Mekies: "Gewoon een geweldige kerel"

Sainz strijdbaar ondanks achterstand na F1-wintertest

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Sainz strijdbaar ondanks achterstand na F1-wintertest

Bagnaia hakt knoop door over MotoGP-toekomst: "Ik heb besloten"

MotoGP
MotoGP
Officiële test Buriram
Bagnaia hakt knoop door over MotoGP-toekomst: "Ik heb besloten"

Foto's: De mooiste beelden van de laatste MotoGP-testdag in Buriram

MotoGP
MotoGP
Officiële test Buriram
Foto's: De mooiste beelden van de laatste MotoGP-testdag in Buriram
Formule 1

Video: Red Bull RB7 van Tsunoda vliegt in de fik tijdens demorun

Yuki Tsunoda zal zich zijn eerste meters in een Formule 1-auto sinds zijn ontslag als vaste coureur van Red Bull Racing nog lang heugen. De RB7 waarmee hij een demo gaf, vloog in brand.

Mike Mulder
Bewerkt:
Yuki Tsunoda drives at Red Bull Showrun in San Francisco, California, USA

Foto door: Red Bull Media House

Yuki Tsunoda stapte dit weekend voor het eerst in maanden weer eens in een Formule 1-auto. De Japanse coureur staat ondanks zijn ontslag als F1-coureur eind vorig jaar nog steeds onder contract bij Red Bull Racing. Met dat team was hij de afgelopen dagen in San Francisco om een demonstratie te geven met de RB7, de auto waarmee Red Bull in 2011 wereldkampioen werd.

Lees ook:

Het optreden trok veel bekijks en leverde enthousiaste reacties op totdat Tsunoda aan het einde besloot om een paar donuts te draaien. Normaal is dat het einde van een showrun en tijdens de donuts worden zoals gebruikelijk de banden opgerookt. Dit keer vloog echter ook de motor van de RB7 in de fik. Tsunoda moest halsoverkop de auto uitspringen, waarna de brandweer er als de kippen bij was om de auto te blussen.

 

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Olav Mol blijft tot en met 2028 F1-commentaar verzorgen op radio

Formule 1
F1 Formule 1
Olav Mol blijft tot en met 2028 F1-commentaar verzorgen op radio

Twee podiumplaatsen voor Rocco Coronel in Spaanse F4-winterkampioenschap op Portimão

Formulewagens: overig
Misc Formulewagens: overig
Twee podiumplaatsen voor Rocco Coronel in Spaanse F4-winterkampioenschap op Portimão

Russell wijst maar weer eens naar Red Bull: "Voor velen een verrassing"

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein II
Russell wijst maar weer eens naar Red Bull: "Voor velen een verrassing"

Lawson: Max Verstappen was grote steun bij Red Bull Racing

Formule 1
F1 Formule 1
Lawson: Max Verstappen was grote steun bij Red Bull Racing
Vorig artikel Ocon ziet progressie bij Haas F1: "Ferrari-motor is prettig voordeel"
Volgend artikel Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?

Beste reacties

Meer van
Mike Mulder

Jos Verstappen lyrisch over Mekies: "Gewoon een geweldige kerel"

Formule 1
Formule 1
Jos Verstappen lyrisch over Mekies: "Gewoon een geweldige kerel"

Sainz strijdbaar ondanks achterstand na F1-wintertest

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Sainz strijdbaar ondanks achterstand na F1-wintertest

Bagnaia hakt knoop door over MotoGP-toekomst: "Ik heb besloten"

MotoGP
MotoGP
Officiële test Buriram
Bagnaia hakt knoop door over MotoGP-toekomst: "Ik heb besloten"
Meer van
Yuki Tsunoda

Tsunoda terug achter het stuur bij Red Bull Racing: "Kan niet wachten"

Formule 1
Formule 1
Tsunoda terug achter het stuur bij Red Bull Racing: "Kan niet wachten"

Van Sainz tot Hadjar: alle F1-teamgenoten van Max Verstappen

Formule 1
Formule 1
Van Sainz tot Hadjar: alle F1-teamgenoten van Max Verstappen

Nog geen Honda-contract voor Tsunoda om rol bij Red Bull-Ford

Formule 1
Formule 1
Nog geen Honda-contract voor Tsunoda om rol bij Red Bull-Ford
Meer van
Red Bull Racing

Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?

De grote test voor Mekies: is Red Bull sterker dan zijn architecten?

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
De grote test voor Mekies: is Red Bull sterker dan zijn architecten?

Wie staat waar na de F1-test? Zeven conclusies: van Max Verstappen tot Ferrari

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Wie staat waar na de F1-test? Zeven conclusies: van Max Verstappen tot Ferrari

Prime

Geniet van een advertentievrije website

Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Door Ronald Vording
Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?

De grote test voor Mekies: is Red Bull sterker dan zijn architecten?

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Door Stijn Keuris
De grote test voor Mekies: is Red Bull sterker dan zijn architecten?

De F1-wagen die zo goed was dat zelfs Ferrari ervan schrok

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Door Adam Cooper
De F1-wagen die zo goed was dat zelfs Ferrari ervan schrok

Achtergrond: Een kijkje in de geheime keuken van de Formule 1

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Door Jonathan Noble
Achtergrond: Een kijkje in de geheime keuken van de Formule 1
Bekijk meer