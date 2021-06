VIDEO: Red Bull op de vingers getikt voor burnout Verstappen

Max Verstappen behaalde zondag een dominante overwinning in de Grand Prix van Stiermarken. De Nederlander leidde van start tot finish en breidde zijn voorsprong op Lewis Hamilton in het kampioenschap zo uit naar achttien punten. Na het passeren van de finishvlag besloot Verstappen de teamleden van Red Bull Racing die over de pitmuur hingen op een burnout te trakteren, als bedankje voor de goede auto die zij aan hem hadden gegeven. Hij remde fors af om vervolgens een flinke streep rubber over het asfalt te trekken.

FIA-wedstrijdleider Michael Masi liet naderhand weten dat hij niet gecharmeerd was van de actie van Verstappen zo kort na de finishlijn. “Het was geen ideale situatie en ik nam direct contact op met het team om ze dat te vertellen”, vertelde de Australiër. Mocht het nog eens gebeuren, dan blijft het waarschijnlijk niet bij een waarschuwing. “Dit is iets wat in de toekomst niet getolereerd zal worden”, maakte Masi duidelijk.

In de Sporting Regulations van de FIA staat vermeld dat de winnende coureur zijn zege mag vieren, mits het veilig gebeurt, het geen vragen oproept over de legaliteit van de auto en de podiumceremonie er geen vertraging door oploopt.

Bekijk hieronder een video van het bewuste moment: