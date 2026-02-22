Video: Red Bull RB7 van Tsunoda vliegt in de fik tijdens demorun

Yuki Tsunoda stapte dit weekend voor het eerst in maanden weer eens in een Formule 1-auto. De Japanse coureur staat ondanks zijn ontslag vorig jaar als F1-coureur nog steeds onder contract bij Red Bull Racing. Met dat team was hij afgelopen dagen in San Francisco om een demonstratie te geven met de RB7, de auto waarmee Red Bull in 2011 wereldkampioen werd.

Het optreden trok veel bekijks en leverde enthousiaste reacties op totdat Tsunoda aan het einde besloot om een paar donuts te draaien. Normaal is dat het einde van een showrun en tijdens de donuts worden zoals gebruikelijk de banden opgerookt. Dit keer vloog echter ook de motor van de RB7 in de fik. Tsunoda moest halsoverkop de auto uitspringen, waarna de brandweer er als de kippen was om de auto te blussen.