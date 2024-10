David Coulthard heeft de eer gekregen om met Red Bull een heuse roadtrip door Scandinavië te maken. De voormalige Formule 1-coureur begint zijn rondreis in de RB7 uit 2011 in Zweden. Daar ontmoet de Schot de bekende rallycross-broers Kevin en Timmy Hansen. Coulthard en de gebroeders Hansen rijden dwars door de binnenlanden, waarbij de rallycoureurs spectaculaire stunts uithalen. Ook bezoekt Coulthard het circuit van Anderstorp, waar in de jaren 70 zes keer een Grand Prix werd verreden.

De rit is daarmee nog niet klaar, want in Denemarken neemt Coulthard het met de F1-auto onder andere op tegen een stunthelikopter. De helikopter is de lucht in voor een videoclipshoot van rapper Lamin, maar een kleine strijd tegen Coulthard werd uitgevochten. En een bezoekje aan de hoofdstad Kopenhagen kon niet ontbreken, maar dat leverde ook wel de nodige problemen op. De Deense hoofdstad staat namelijk bekend om de vele fietsers, en fietsers en F1-auto's gaan niet goed samen. Aan het einde van de video lijkt het even alsof we in een speelfilm worden gesleept. Coulthard trekt vikingkleren aan en gaat samen met een groep op plundertocht.

En dit is nog maar een kleine greep uit de video, want ook stunts met motoren en andere auto's komen voorbij. Genoeg redenen om je ogen de kost te geven en op de video boven dit artikel te klikken!