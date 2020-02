VIDEO: Red Bull Racing maakt promo-opnamen in Nederland

Het Formule 1-team staat al jaren bekend om de spectaculaire video’s en is met het oog op de terugkeer van de Dutch Grand Prix ook aan een speciaal item in Nederland begonnen. Eerder werd er al een Red Bull-bolide gespot in Zandvoort, dit weekend raasden enkele wagens door Pernis en Maasland. Een aantal oplettende fans maakten beelden van de opnames van vanmorgen. Later vandaag worden op andere locaties verdere beelden voor de promo geschoten.

Grappig detail: Een van de bolides wordt bestuurd door een rijder met de helm van Max Verstappen. De Nederlander is zelf echter helemaal niet aanwezig: hij bracht op zaterdag nog een bezoek aan een skiwedstrijd in Oostenrijk. Wie er dan rijdt met de helm van Verstappen is niet helemaal duidelijk.