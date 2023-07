VIDEO: Red Bull heeft minder dan twee tellen nodig voor pitstop Perez Sergio Perez heeft zijn tweede pitstop inmiddels achter de rug en lijkt op weg naar in ieder geval een podiumplaats tijdens de GP van Hongarije. Dat heeft de Mexicaan niet in de laatste plaats te danken aan zijn bijzonder snelle tweede bandenwissel. De vier Pirelli-banden werden in slechts 1,9 seconden vervangen, waarmee Red Bull Racing bewijst dat het ook qua pitstops de maatstaf is in de Formule 1.