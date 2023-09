VIDEO: Red Bull-coureurs nemen het tegen elkaar op in reeks grappige uitdagingen

Het is de volgende uitdaging in de reeks van Red Bull die bekendstaat als (Un)Serious Race Series. Max Verstappen en Sergio Perez kregen een kei-truck in de Red Bull-kleuren, Yuki Tsunoda en Liam Lawson kregen een wit-blauwe kei-truck. In de stijl van een Japanse spelshow kregen de coureurs meerdere uitdagingen voor de kiezen. Zo moesten zij in zo kort mogelijke tijd achteruitrijden om vervolgens in te parkeren, maar wel al slalommend om grote blokken heen.

Die grote blokken vormden ook een grote uitdaging bij het onderdeel geblinddoekt rijden. Verstappen en Lawson kregen een blinddoek om terwijl Perez en Tsunoda hen om de blokken heen moesten begeleiden. Uiteindelijk was het Red Bull dat zegevierde en nota bene in Japan de zegereeks van AlphaTauri in deze (Un)Serious Race Series ten einde bracht. "Het is allereerst belangrijk om te vermelden dat we eindelijk de uitdaging hebben gewonnen", blikt Verstappen terug op deze enerverende middag. "Het was leuk om met de kei-trucks te rijden, maar ik heb het DRS nog niet helemaal gevonden", grapt de Nederlander. "Het was een goede voorbereiding op de race van dit weekend. Ik heb veel speciale herinneringen aan Suzuka, mijn favoriete herinnering is natuurlijk dat ik hier het kampioenschap won en ook dat ik mijn allereerste officiële training reed. Op een circuit als dit was dat niet de makkelijkste, maar het is iets wat ik me altijd zal blijven herinneren."

Perez kon ook wel genieten van de zege en de gekke uitdagingen. "Het was een grappige dag, het is geweldig om deel uit te maken van de Red Bull-familie omdat we veel gekke evenementen over de hele wereld mogen doen. Ik had nooit verwacht dat ik deze uitdaging hier in Tokio zou doen. Ik had alleen gewild dat de kei-trucks meer downforce hadden", lacht de Mexicaan.

De enige coureur die al ervaring had in een kei-truck, was Tsunoda. Ondanks dat voordeel slaagde hij er dus niet in om samen met Lawson te winnen. "Ik reed een aantal keren in kei-trucks toen ik 18 was. Mijn opa had er een voor het tuinieren. De truck had een perfect formaat, zat perfect en was erg leuk om in te rijden. Zeer controleerbaar en scherp. Deze serie is altijd leuk, maar we zijn coureurs, dus we zijn altijd competitief. Tegelijkertijd zijn we dus altijd serieus. Het is een onserieus voertuig, maar wel serieus racen."