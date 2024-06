VIDEO: Q1 in F1 Spanje afgelopen, dit zijn de eerste vijf afvallers

De eerste kwalificatiesessie voor de Grand Prix van Spanje ging om 16.00 uur van start. Q1 duurde zoals gewoonlijk 18 minuten en in deze sessie werd gestreden om een plekje in Q2, waar vijftien plaatsen voor te vergeven waren. Op het warme Circuit de Barcelona-Catalunya in Montmeló waren de verschillen bijzonder klein, maar uiteindelijk zouden in deze sessie Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo, Alexander Albon en Logan Sargeant stranden.