VIDEO: Probleemloze start van F1-race Imola, Verstappen op kop

Het kan in de eerste bocht op Imola nog wel eens misgaan, maar alle twintig Formule 1-coureurs hielden deze keer alles heel. Max Verstappen behield de kop en daarachter was de gehele top-vijf in slagvolgorde gebleven. Daarachter zijn wat verschuivingen, vooral de rijders van RB F1 Team hadden een lastige start. Zowel Yuki Tsunoda als Daniel Ricciardo verloor terrein in de eerste meters van de Grand Prix.