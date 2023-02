VIDEO: Teistert porpoising ook de nieuwe Mercedes W14?

Iedereen weet inmiddels dat Mercedes in het Formule 1-seizoen 2022 behoorlijk geteisterd werd door porpoising, als gevolg van het grondeffect. Het kostte het Duitse merk zoveel tijd om het stuiteren aan te pakken, waardoor het eigenlijk een verloren jaar was voor de formatie uit Brackley. George Russell zorgde voor de enige twee hoogtepunten door pole-position te pakken in Hongarije en in Brazilië zowel de sprintrace als de Grand Prix te winnen. Met de nieuwe Mercedes W14 hoopt de renstal alle problemen getackeld te hebben.

Op de dag van de presentatie van het nieuwe strijdwapen stuurde Mercedes de W14 meteen de baan op voor een demo-dag. Die dag mocht er niet meer dan 15 kilometer worden afgelegd. Daags na de launch streek de equipe opnieuw neer in Silverstone, dit keer voor een filmdag en daarvoor gelden andere regels. Mercedes mocht op speciale demonstratiebanden van Pirelli maximaal 100 kilometer rijden. Naast het schieten van PR-materiaal, is zo'n dag ook de ideale gelegenheid om de wagen op kinderziektes en eventuele zwakheden te checken.

Hoewel wij daar niets over te horen krijgen, delen de formaties vaak wel de mooie beelden. Mercedes zette zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton in de auto. Hij neemt je een rondje mee in de nieuwe W14 over het circuit van Silverstone. Wat vind jij? Heeft Mercedes porpoising opgelost?