VIDEO: Polsblessure hindert Lance Stroll flink in VT2 F1 Bahrein Lance Stroll was vrijdag van de partij, nadat hij vorige week de driedaagse wintertest in Bahrein vanwege een polsblessure moest missen. Helemaal lekker verliep het nog niet voor de Canadees. De Aston Martin-coureur kreeg de opdracht de auto in de eerste bocht beter op te lijnen voor de tweede knik: "Dat lukt niet vanwege mijn handen", reageerde hij.