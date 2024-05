VIDEO: Pitstops brengen wat verschuivingen in F1-race Imola

Het inhalen op het circuit van Imola is tijdens de Formule 1-race niet echt haalbaar, waardoor het een kwestie is van goed timen van de pitstops. Oscar Piastri heeft daar vol van geprofiteerd. De Australiër heeft een uitstekend tempo te pakken en had een succesvolle undercut geplaatst op Carlos Sainz. Max Verstappen houdt vooraan zonder problemen het tempo hoog en heeft een prima voorsprong op nummer twee Lando Norris. De stop van de Nederlander duurde wel wat langer dan we gewend zijn van Red Bull Racing, wat te maken kan hebben met de aanpassingen aan de vleugelstanden tijdens de stop.

