VIDEO: Pitstop Carlos Sainz helemaal de mist in tijdens F1 Zandvoort

Carlos Sainz wist de derde plek te behouden tijdens de start van de Grand Prix van Nederland, al werd hij wel lichtjes geraakt door Lewis Hamilton. Hij kon zonder schade verder en zou in de dertiende ronde als eerste coureur uit de top-zes naar de pits komen voor zijn bandenwissel. Daar ging het niet voor het eerst dit jaar mis: de monteurs van Ferrari waren nog niet klaar voor de pitstop, waardoor het linker achterwiel nog niet klaarstond om op de F1-75 gemonteerd te worden. Het gevolg: Sainz stond lang in de pits en verloor kostbare tijd.

Ook ging Sergio Perez aan de Ferrari-coureur voorbij, want hij maakte tegelijkertijd een stop die wel goed verliep. Wel reed hij daarbij over een van de reserve wheel guns van Ferrari en dat zorgt ervoor dat het voorval momenteel onderzocht wordt door de stewards. Ferrari-teambaas Mattia Binotto was bij Sky Sports F1 duidelijk over de oorzaak van de langzame stop: "De call werd pas in de laatste bocht gemaakt, daardoor stonden de monteurs niet op tijd klaar."