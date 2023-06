VIDEO: Gasly gehinderd in snelle ronde slotfase Q1 F1 Canada Pierre Gasly is er in Canada niet in geslaagd om Q2 te bereiken. Daar was wel een goede reden voor: de Alpine-coureur werd in een snelle ronde zwaar gehinderd in de laatste chicane. Opnieuw was het Carlos Sainz die in de laatste chicane in de weg reed, met kostbare gevolgen voor Gasly. Het incident wordt na de kwalificatie bekeken door de stewards. Eerder ontsnapte Sainz wel nog aan een gridstraf voor het hinderen van Alexander Albon in de derde vrije training.