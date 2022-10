VIDEO: Gasly furieus door kraan op de baan tijdens Japanse GP

De Grand Prix van Japan werd na twee ronden stilgelegd wegens steeds intensievere neerslag op Suzuka. Die hevige regen zorgde in de openingsronde al voor enkele incidenten, waarvan de crash van Carlos Sainz de significantste was. De Ferrari-coureur aquaplaneerde van de baan en had daarna geluk dat alle andere coureurs hem konden ontwijken. Ook Pierre Gasly lukte dat, al reed de Fransman van AlphaTauri daarbij wel tegen een reclamebord aan. Die bleef vervolgens klem zitten, waardoor hij na de openingsronde terug moest naar de pits voor een nieuwe neus.

Een ronde later werd de race dus stilgelegd, ongeveer op hetzelfde moment als Gasly de gestrande bolide van Sainz passeerde. Op dat moment stond er aan de linkerkant van de baan al een kraan om de Ferrari zo snel mogelijk te kunnen bergen en dat zorgde voor woede bij de coureur. "Waarom staat deze kraan op de baan?" riep Gasly via de boordradio richting zijn team. "Ik moest er vlak langs, dit is onacceptabel. Denk eens terug aan wat er is gebeurd, dit is ongelofelijk."

Daarmee verwijst Gasly naar het zware ongeluk van Jules Bianchi tijdens de Japanse Grand Prix van 2014. De Franse coureur liep zware blessures aan zijn hoofd op toen hij van de baan aquaplaneerde en tegen een kraan botste, die op de baan stond om de Sauber van Adrian Sutil te bergen. Negen maanden later overleed Bianchi aan zijn verwondingen.

Irritatie bij GPDA-directeur, FIA gaat Gasly onderzoeken

Het nieuwe incident op Monza heeft in de Formule 1-gemeenschap voor de nodige boosheid gezorgd. Onder meer GPDA-voorzitter Alexander Wurz heeft zich op Twitter fel uitgesproken over het voorval: "Ik denk dat we het moeten hebben over kranen op de baan. Daar kunnen we kort over zijn: dit moet gewoon NIET gebeuren."

De FIA stuurde na het incident een kort statement. "Auto 10 was achter de safety car na de pits gekomen wegens schade en reed daarna op hoge snelheid om het veld bij te halen. Terwijl de omstandigheden slechter werden, werd de rode vlag getoond voordat auto 10 de locatie van het incident van een ronde eerder passeerde." Inmiddels is ook duidelijk dat de stewards het voorval van Gasly na afloop van de race gaan onderzoeken.

De wedstrijdleiding wilde de Grand Prix van Japan aanvankelijk om 7.50 uur Nederlandse tijd hervatten, maar kort daarvoor ging het opnieuw harder regenen en werd besloten om de herstart uit te stellen.