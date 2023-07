VIDEO: Gasly en Ocon slachtoffer van tikje Zhou in F1 Hongarije De Grand Prix van Hongarije zit er voor Alpine F1 Team al op voordat die goed en wel begonnen is. Pierre Gasly en Esteban Ocon kwamen met elkaar in aanraking bij de start van de race, maar uit de herhalingen blijkt dat de Fransmannen daar zelf weinig aan kunnen doen. Ze zijn het slachtoffer geworden van het tikje dat de slecht gestarte Zhou Guanyu uitdeelde aan Daniel Ricciardo. De AlphaTauri-rijder raakte daardoor Ocon, die zodoende tegen zijn teamgenoot gleed. Beide rijders haalden de pits, maar zagen hun race daar ten einde komen. De beelden van het voorval zie je in de onderstaande video.