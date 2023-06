VIDEO: Piastri raakt als eerste coureur de 'wall of champions' in GP Canada 2023 Oscar Piastri heeft bi zijn eerste bezoekje aan het Circuit Gilles Villeneuve ook kennis kunnen maken met de wall of champions. Bij het uitkomen van de laatste bocht raakte de getalenteerde Australiër de muur, als was het gelukkig voor hem niet hard genoeg om schade te veroorzaken. "Rechtsachter heb ik de muur geraakt, maar het voelt nog goed aan", liet de rookie dan ook via de boordradio weten.