VIDEO: Piastri neemt leiding over na chaotische start sprintrace België De sprintrace op Spa-Francorchamps ging na enkele ronden achter de safety car pas echt van start. Waar meerdere coureurs besloten om meteen naar intermediates te gaan, reed polesitter Max Verstappen door. Na een ronde ging hij alsnog naar binnen, net als de andere coureurs die niet meteen naar binnen waren gegaan. Het resulteerde in chaos in de pitstraat en een nieuwe raceleider: Oscar Piastri.