VIDEO: Weer mysterieus brandje naast F1-circuit Shanghai

Voor de tweede keer op vrijdag meewarige blikken in de paddock van het Shanghai International Circuit. Nadat eerder op de dag een fik de eerste vrije training stillegde, was het tegen het einde van de Q1 van de sprintkwalificatie opnieuw raak. Waar in VT1 de vlammen in bocht zeven uit het gras sloegen. Was het in Q1 bocht vijf die in de hens stond. Omdat de sessie net beëindigd was, hoefde de wedstrijdleiding dit keer niet in te grijpen. Wat de oorzaak is van de bermbranden, is niet duidelijk. De FIA vermoedt dat het iets te maken heeft met vonken die onder de auto's vandaan komen.