VIDEO: Opmerkelijk momentje voor Alonso in VT1 F1 Singapore

De resultaten bij Aston Martin Racing vallen dit jaar aardig tegen. Ook in de eerste Formule 1-training in Singapore vecht de renstal met de auto. Fernando Alonso zit net in de top-negen, maar hij had een bijzonder moment in een snelle ronde. De Spanjaard kwam bijna in de muur terecht, maar door op de pitlimiter te drukken ging het net goed. De boordradio na het incident kan zo de boeken in.