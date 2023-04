Net als in 1992 was Williams in 1993 de dominante kracht in de Formule 1. Dat bleek ook tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Europa, waarin Alain Prost de pole-position pakte door teamgenoot Damon Hill af te troeven. Slechts twee andere coureurs wisten binnen twee seconden van de poletijd van Prost te komen: nummer drie Michael Schumacher gaf anderhalve seconde toe, terwijl Ayrton Senna daar op P4 nog eens een tiende achter zat. Met dat in het achterhoofd leek Williams de grote favoriet om de overwinning op te eisen op een droog Donington Park, maar de omstandigheden op zondag waren compleet anders.

Het weer op 11 april 1993 was namelijk typisch Brits, waardoor de start op nat asfalt zou plaatsvinden. Het natte wegdek zou aanleiding blijken voor een van de meest iconische raceronden die ooit gereden zijn. Bij de start verloor Senna na een verdedigende actie van Schumacher nog een plek aan Karl Wendlinger, om daarna aan een furieuze inhaaljacht te beginnen. De Braziliaan had Schumacher in de derde bocht al te pakken, rekende enkele bochten later ook af met Wendlinger en zette daarna koers richting de Williams-coureurs. In de zevende bocht nam Senna Hill te grazen, waarna Prost er in de voorlaatste bocht aan moest geloven. Zo kwam Senna na de eerste van 76 ronden op Donington als koploper door.

Het bleek overigens de opmaat naar een ware demonstratie van Senna. Gedurende de race zou de baan regelmatig opdrogen, gevolgd door regenbuien die het asfalt weer nat maakten. De McLaren-coureur maakte hierbij vaak de juiste keuzes en reed uiteindelijk onbedreigd naar de overwinning. Maar liefst 83 seconden na Senna kwam Hill als tweede over de finish, terwijl Prost ondanks zijn ronde achterstand wel als nummer drie mee mocht naar het podium. Ook klokte Senna de snelste ronde van de race, wat er ook eentje is waar een bijzonder verhaal aan verbonden is. In ronde 57 kwam hij naar de pits voor een pitstop, om er daar achter te komen dat zijn pitcrew niet klaar stond. Senna reed dus door en klokte de snelste ronde van de race. Hoe dat mogelijk was? Er gold destijds nog geen maximale snelheid in de pits, terwijl de ingang van de pits voor de laatste bocht was geplaatst. Daardoor sneden de coureurs als het ware een stukje van het circuit af als ze naar de pits kwamen.