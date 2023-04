Sinds de Grand Prix van Australië begin 1996 van Adelaide naar Melbourne verhuisde, racet de Formule 1 op het Albert Park Circuit. De 5,278 kilometer lange omloop is een stratencircuit rond het meer van Albert Park. Dat houdt in dat het publiek het grootste deel van het jaar over de wegen kan rijden die samen het F1-circuit vormen. Tegelijkertijd betekent dit feit ook dat er een lange aanloop is richting het raceweekend, want de faciliteiten moeten ieder jaar vanaf nul worden opgebouwd. Na afloop van de F1-race op zondag wordt alles dan weer afgebroken.

Het mag geen verrassing heten dat er veel werk verzet moet worden om het Albert Park Circuit op tijd gereed te krijgen voor het bezoek van de Formule 1. Wat er allemaal moet gebeuren, legt de organisatie van de race uit in de video die je bovenaan deze pagina kan bekijken.